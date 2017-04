OTTAWA — Le Montréalais Marc-André Fabien a été élu président du Comité paralympique canadien, samedi, lors de l’assemblée générale annuelle de la fédération.

Fabien hérite des responsabilités du docteur Gaétan Tardif, qui a occupé la présidence pendant quatre ans. Avocat expérimenté, Fabien est partenaire senior de Fasken Martineau et est avec le cabinet depuis 1982. Il a été impliqué dans le sport paralympique pendant plus de 20 ans comme collecteur de fonds, membre du conseil d’administration et sympathisant.

«Le Comité paralympique canadien est à un point tournant, a déclaré Fabien par le biais d’un communiqué. En tant qu’organisation, le CPC et ses sports membres doivent travailler ensembles encore plus étroitement pour atteindre les objectifs suivants: augmenter la reconnaissance du parasport, développer la relève, attirer et organiser des compétitions internationales de parasport au Canada et diminuer la dépendance du financement du CPC envers le gouvernement en se rapprochant de la communauté des affaires.»

Gail Hamamoto, de Vancouver, a été élue vice-présidente.

Sept membres du conseil d’administration ont aussi été élus: Rem Langan (Toronto), Ellen Waxman (Toronto), Robert Fenton (Calgary), Andrea Carey (Victoria), Rick Baker (Kemptville, en Ontario), Tyler Mosher (Whistler) et docteur Lindsay Bradley (Ottawa).

Fenton, Mosher et Bradley sont de nouveaux membres du conseil d’administration, tandis que Langan, Waxman, Carey et Baker reviennent dans le conseil d’administration.

Tous serviront des mandats de quatre ans, de 2017 à 2021.