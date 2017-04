ERFURT, Allemagne — Linda Dallman a marqué à la 86e minute et les Allemandes, championnes olympiques, ont eu raison du Canada 2-1 lors d’un match amical de soccer féminin, dimanche.

Une bévue de la gardienne Kailen Sheridan a donné le premier but à l’Allemagne, à la 15e minute. Deanne Rose a nivelé le score à la 39e, sur un beau centre de Janine Beckie.

Le but déterminant est survenu après un corner. Stephanie Labbe, qui a remplacé Sheridan pour la deuxième demie, a dégagé du poing mais le ballon est allé directement à Dallman, dont la frappe du pied gauche a battu la gardienne canadienne.

Bien que déçu, l’entraîneur du Canada, John Herdman, a vu du positif dans le résultat.

«Je suis très heureux de l’effort des filles. Il y a beaucoup à apprendre de ce match. Ce n’était pas évident d’affronter deux clubs de premier plan en peu de temps, alors une nulle aurait très bien fait mon affaire, a dit Herdman, faisant aussi référence au gain de 1-0 de son équipe contre la Suède, jeudi.

«Mais de perdre sur un corner, sur un but plus ou moins chanceux, c’est un peu plus dur à avaler, a t-il poursuivi. Cela dit, nous avons bien lutté contre des rivales bien reposées. Nos filles se sont battues jusqu’à la fin.»

Le Canada a battu l’Allemagne une seule fois en 15 occasions. L’unifolié se classe cinquième au monde, tandis que les Allemandes sont premières.