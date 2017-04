PROPAD, Slovaquie — Cody Glass a marqué deux buts et s’est fait complice d’un autre tandis que Jack Studnicka a ajouté deux filets pour mener le Canada à une victoire de 7-3 aux dépens de la Suisse au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Kyle Olson — avec une aide également —, Stelio Mattheos et MacKenzie Entwistle ont inscrit les autres buts du Caanda, qui a une fiche de 2-1-0-0 après trois matchs dans le tournoi. Le défenseur Jocktan Chainey a récolté trois mentions d’assistance. Jacob McGrath a effectué 27 arrêts.

Philipp Kurashev a été le meneur de jeu des Helvètes (1-0-0-2), avec un but et une aide. Keijo Weibel et Nando Eggenberger ont aussi déjoué McGrath. Gianluca Zaetta et Akira Schmid se sont partagés le travail devant le filet, stoppant 27 tirs au total.

Le Canada menait 3-2 après 40 minutes, mais il a dominé la troisième 4-1.

Tout n’est pas parfait pour le Canada: l’avantage numérique a été incapable de fournir un but en six occasions au cours de cette rencontre.

Le Canada fera face à la Finlande, mardi. Le pays scandinave a remporté ses trois matchs en temps réglementaire jusqu’ici, si bien qu’il dispose d’une avance d’un point sur le Canada au sommet du groupe A.