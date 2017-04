BOSTON — Bobby Ryan a joué les héros à nouveau – il a marqué à 5:49 au troisième vingt et les Sénateurs d’Ottawa ont vaincu les Bruins de Boston 1-0, mercredi, prenant ainsi l’avance 3-1 dans cette série de premier tour dans l’Est.

Lundi, c’est Ryan qui a procuré la victoire aux siens en prolongation. Mercredi, il a converti un deuxième effort après une superbe passe d’Erik Karlsson. De la ligne bleue, ce dernier a fait une remise s’apparentant à un tir frappé.

Ryan a déjà enfilé l’aiguille trois fois dans la série.

Karlsson est rendu à 20 mentions d’aide en séries. Lui et Martin Havlat partagent le sixième rang de l’histoire des Sénateurs à ce chapitre.

Ryan Dzingel est venu bien près de doubler l’avance. Sa brève échappée s’est conclue avec un tir qui a fait résonner le poteau, au milieu du dernier tiers.

Craig Anderson a fait 22 arrêts, blanchissant l’adversaire pour une quatrième fois en séries. Tuukka Rask a été confronté à 27 tirs.

Les Sénateurs auront la chance de régler le cas des Bruins vendredi à Ottawa, à l’occasion du cinquième match.

Les visiteurs ont obtenu 14 des 26 tirs du premier engagement. Dans la série, la première période s’est terminée sans but trois fois sur quatre, jusqu’à présent.

On a pensé que Charlie McAvoy des Bruins avait fait mouche à mi-chemin en deuxième période, avec un tir de la pointe. Les Sénateurs ont toutefois demandé à ce qu’on étudie la séquence et ils ont eu gain de cause, car Noel Acciari était hors jeu.

Frappé par Kevan Miller, l’ailier gauche Tom Pyatt, des Sénateurs, a quitté tôt au premier vingt et n’est pas revenu dans le match, blessé au haut du corps.