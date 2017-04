KITAKYUSHU, Japon — L’équipe féminine du Canada a subi une défaite crève-coeur de 17-14 contre la Nouvelle-Zélande en finale du tournoi de Kitakyushu, au Japon, dans le cadre de la Série mondiale de rugby à sept dimanche.

Michaela Blyde a réussi l’essai décisif alors qu’il ne restait plus de temps au cadran.

Les Canadiennes avaient gagné leurs cinq rencontres précédentes, incluant des blanchissages de 41-0 contre la Russie et de 33-0 contre l’Australie plus tôt dimanche. Il s’agit des marges victorieuses les plus importantes du Canada contre ces deux pays.

Malgré la défaite, l’entraîneur-chef John Tait s’est dit très fier de ses joueuses, mais déçues d’avoir perdu le match ultime. Tait a cependant rendu hommage à la formation dela Nouvelle-Zélande qui, a-t-il reconnu, a su profiter des quelques erreurs commises par les Canadiennes.

Les Canadiennes souhaitaient ajouter le titre au Japon après le triomphe de l’équipe masculine du Canada à Singapour la semaine dernière.

Le Canada a pris les devants 7-0 grâce à un essai de Hannah Darling et le converti subséquent. Niall Williams a égalé le score avant la fin de la demie.

Jen Kish, appuyée par le converti de Ghislaine Landry, a redonné l’avance au Canada 14-7. Portia Woddman a inscrit un essai pour la Nouvelle-Zélande, qui n’a toutefois pu ajouter le converti de deux points, laissant au Canada une avance de deux points.

Après l’essai, la Nouvelle-Zélande a effectué le botté de reprise avec moins d’une minute à jouer et a récupéré le ballon lorsque Kish, de façon inhabituelle, n’a pu maîtriser le ballon.

Les Néo-Zélandaises sont venues près de marquer un essai, mais un plaqué de Landry a permis aux Canadiennes de garder leur avance. Les joueuses de la Nouvelle-Zélande ont conservé leur calme et Blyde a réussi à traverser la ligne des buts, dans le coin droit, pour l’essai décisif.

Au classement cumulatif, le Canada occupe le troisième rang derrière la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

La prochaine étape de la Série mondiale de rugby à sept aura lieu les 27 et 28 mai à Langford, en Colombie-Britannique.