Clarke MacArthur a marqué le but vainqueur en avantage numérique lors de la première période de prolongation et les Sénateurs d’Ottawa éliminent les Bruins de Boston en six rencontres.

Les Sénateurs avancent au second tour des séries éliminatoires. Ils affronteront les Rangers de New York lors de la prochaine série.

Faisant face à l’élimination, les Bruins de Boston ont égalé la marque à 1:57 de la troisième période, alors que les Sénateurs menaient 2-1 et les deux équipes ont eu besoin d’une période supplémentaire pour déterminer un gagnant.

Après n’avoir disputé que 8 matchs en saison régulière en raison de commotions cérébrales, MacArthur a donné la victoire aux siens pour mettre un terme à cette série quart de finale de l’Association Est.