MONTRÉAL — Pas moins de 932 athlètes ont pris part au lancement du Défi sportif AlterGo au complexe sportif Claude-Robillard, lundi.

Étaient notamment présents les dignitaires Karine Vallières, adjointe parlementaire au premier ministre, Sébastien Proulx, ministre de la Famille, de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, et Denis Coderre, maire de Montréal, ainsi que les porte-parole Chantal Petitclerc et Jean-Marie Lapointe.

Les participants du volet scolaire se sont démarqués dans cinq sports.

Mardi, 1546 athlètes du volet scolaire seront en action au complexe sportif Claude-Robillard en athlétisme, basketball, gymnastique rythmique, natation et soccer.

Le championnat canadien de curling en fauteuil roulant se poursuivra au complexe sportif Duval Auto de Boucherville. Le Québec aura pour adversaire le Nord de l’Ontario et le Nouveau-Brunswick.

Événement multisport annuel, le Défi sportif AlterGo en est à sa 34e édition. Y participeront quelque 6 700 athlètes handicapés de l’élite et de la relève, du 24 au 30 avril.