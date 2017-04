SAINT-LOUIS — Ce fut long et pénible mais les Blues Jays de Toronto ont eu raison des Cards de St. Louis 6-5 en 11 manches, mardi.

Les Cardinals ont commis quatre erreurs dont celle de l’arrêt-court Aledmys Diaz, en 11e. Sa bévue a permis à Steve Pearce d’être sauf au premier but et à Marcus Stroman de marquer le point décisif. Utilisé comme frappeur suppléant, Stroman avait cogné un double aux dépens de Miguel Socolovich (0-1).

Jose Bautista, Darwin Barney et Ryan Goins ont frappé deux coups sûrs chacun.

En septième, Chris Coghlan a fait de la haute voltige en plongeant par-dessus Yadier Molina pour croiser le marbre, sur un triple de Kevin Pillar. Un jeu qui aura une place de choix dans les montages de faits saillants.

Marco Estrada a retiré neuf frappeurs au bâton en six manches, accordant deux points et six coups sûrs. Il a donné un seul but sur balles.

Le gain est allé à Jason Grilli (1-2), qui a lancé en 10e. Ryan Tepera a mérité le sauvetage.

Jose Martinez a frappé son premier circuit dans le baseball majeur pour les Cards. Le groupe de Mike Matheny était invaincu depuis trois matches.