Une semaine et demie après qu’une blessure douloureuse l’eut empêché de croire sérieusement à ses chances de décrocher un troisième titre de champion du monde consécutif, un test d’imagerie par résonance magnétique a révélé la cause de la contre-performance d’Eric Radford: une hernie discale.

Radford et sa partenaire Meagan Duhamel ont terminé en septième place aux Championnats du monde de patinage artistique plus tôt ce mois-ci à Helsinki, après que Radford eut ressenti des engourdissements et une perte de contrôle au niveau de sa hanche gauche.

Il a reçu un diagnostic d’hernie discale au niveau de la vertèbre L2 dans le bas du dos — ç’a compressé le nerf qui est relié à la hanche —, une nouvelle qu’il a accueillie de manière douce amère.

Même si la blessure est plus sérieuse que prévu, le fait qu’il connaisse maintenant la source de la douleur est «un énorme soulagement», a précisé Radford.

Sans attendre, les sextuples champions canadiens ont immédiatement jeté à la poubelle leurs plans de participer au Trophée mondial par équipes la semaine dernière à Tokyo, où le Canada a pris le quatrième rang. Radford, qui est originaire de Balmertown, en Ontario, a plutôt opté pour trois semaines et demie complètes de repos.

Entre-temps, Duhamel s’est entraînée seule de son côté.

Les deux patineurs participeront à la tournée ‘Stars on Ice’ qui se mettra en branle vendredi à Halifax. Elle s’arrêtera dans 12 villes canadiennes, et la dernière escale se fera à Vancouver le 18 mai.