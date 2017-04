VANCOUVER — Tracy Lasorsa-Simon, l’épouse du directeur du recrutement au Canada des Lions de la Colombie-Britannique Geroy Simon, est décédée.

L’équipe a annoncé la nouvelle dimanche, sans mentionner la cause du décès.

«Nous sommes abattus par la nouvelle du décès de Tracy et nous demandons de garder la famille Simon dans vos pensées et prières pendant cette épreuve incroyablement difficile, a mentionné l’entraîneur-chef, directeur général et vice-président aux opérations football des Lions, Wally Buono, par le biais d’un communiqué. Tracy a fait partie de la famille des Lions pendant plus d’une décennie et son départ nous brise le coeur.»

Lasorsa-Simon laisse dans le deuil Simon et leurs deux enfants.

Simon en est à sa troisième saison au sein du personnel des opérations football des Lions. Il a disputé 12 saisons comme receveur avec l’équipe et a établi des records pour les attrapés, les verges de gains et les touchés.

«Toute la communauté de la LCF est profondément attristée par le décès de Tracy Lasorsa-Simon, la conjointe de notre ami et collègue Geroy Simon, a affirmé le commissaire de la LCF, Jeffrey Orridge, dans un communiqué. Nos pensées et nos prières accompagnent leur famille, leurs proches ainsi que les membres de l’organisation des Lions de la Colombie-Britannique, les joueurs et les entraîneurs.»