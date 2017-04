CALGARY — Rachel Homan a conclu une saison impressionnante en remportant la Coupe des Champions.

La skip de la formation d’Ottawa a défait le quatuor de la Suédoise Anna Hasselborg 5-4, dimanche, en finale du dernier tournoi de la saison sur le circuit du Grand Chelem.

Du côté masculin, l’équipe de Sault-Sainte-Marie de Brad Jacobs a décroché les grands honneurs en battant la formation de Calgary de Kevin Koe 6-2.

Hasselborg menait 4-3 avant le dernier bout, mais Homan a réussi une montée de pierre sur son dernier lancer pour marquer deux points et l’emporter.

La troisième Emma Miskew et la première Lisa Weagle étaient à leur poste habituel aux côtés de Homan. Sarah Wilkes remplaçait cependant la deuxième régulière Joanne Courtney, qui participait au Championnat du monde de curling double mixte en compagnie de Reid Carruthers. Courtney et Carruthers ont gagné l’argent et ont assuré une place pour le Canada en curling double mixte aux Jeux olympiques de Pyeongchang, l’hiver prochain.

Homan et ses coéquipières avaient remporté le Tournoi des Coeurs en février, avant de devenir en mars la première formation féminine à signer 13 victoires d’affilée en route vers le titre mondial au Championnat du monde de curling féminin.

Pour sa part, Jacobs a pris les commandes face à Koe en marquant deux points au deuxième bout. Il n’a jamais tiré de l’arrière dans la rencontre et Koe a concédé la victoire après le septième des huit bouts réglementaires.

Jacobs, Ryan Fry, E.J. Harnden et Ryan Harnden ont atteint la finale de quatre tournois du circuit du Grand Chelem cette saison et ils ont aussi triomphé au National.