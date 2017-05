CALGARY — Arielle Roy-Petitclerc, du Rouge et Or de l’Université Laval, et Philippe Maillet, de l’Université du Nouveau-Brunswick, sont les récipiendaires des prix BLG remis aux athlètes féminin et masculin par excellence de la dernière saison dans le sport universitaire canadien.

Les huit finalistes — une femme et un homme de chacune des quatre associations — participaient à un gala, lundi, au cours duquel les gagnants ont été dévoilés.

Originaire de Saint-Nicolas, Roy-Petitclerc a guidé l’équipe de soccer féminin du Rouge et Or vers un deuxième titre national en trois ans. Elle a conclu la saison à égalité au premier rang du Réseau du sport étudiant du Québec avec 18 points en 14 matchs et elle a été nommée au sein de l’équipe d’étoiles du championnat national.

Roy-Petitclerc rejoint la volleyeuse Marylène Laplante en tant que seules récipiendaires du prix BLG chez les femmes dans l’histoire du programme du Rouge et Or.

Pour sa part, Maillet a inscrit 23 buts et 32 aides et a été le meilleur pointeur au pays. Le hockeyeur a aidé les Varsity Reds à gagner le titre national devant leurs partisans. Il a ajouté quatre buts et six aides lors du championnat national et il a été nommé joueur par excellence du tournoi.

Natif de Terrebonne, il a été nommé deux fois joueur par excellence de l’association atlantique et deux fois au sein de la première équipe d’étoiles canadiennes au cours de sa carrière universitaire.