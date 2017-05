WASHINGTON — L’Impact de Montréal a résisté à quelques poussées offensives en deuxième demie et il a finalement vaincu le D.C. United 1-0, samedi soir, au RFK Stadium.

Cette fois, la troupe de Mauro Biello a su conserver une avance d’un but obtenue tôt en début de rencontre pour quitter Washington avec trois points.

Lors de son dernier match, contre les Whitecaps de Vancouver, le Bleu-blanc-noir avait rapidement trouvé le fond du filet, mais il était tombé à plat avant de laisser son adversaire venir de l’arrière. L’Impact s’était éventuellement incliné 2-1 devant ses partisans.

Le jeune prodige Ballou Jean-Yves Tabla a touché les cordages pour une deuxième fois cette saison, dès la 13e minute de jeu, et l’Impact (2-3-4) a offert du jeu hermétique en deuxième demie pour signer une deuxième victoire cette saison et une première à l’étranger.

Après une première demie plus difficile, le D.C. United (3-4-2) a obtenu quelques bonnes occasions de marquer lors de la deuxième demie, mais il n’a pas réussi à résoudre l’énigme Evan Bush. En fait, Luciano Acosta avait trouvé un moyen de battre le gardien de l’Impact à la 57e minute de jeu, mais sa puissante frappe a heurté la barre transversale.

L’Impact reprendra l’action samedi prochain, lorsqu’il accueillera le Crew de Columbus au stade Saputo.

Une victoire qui soulage

Occupant l’avant-dernier rang de l’Association Est, l’Impact était à la recherche de solutions et il n’a pas mis de temps à annoncer ses couleurs. Un peu comme il l’avait fait la semaine dernière.

Après une première attaque de Chris Duvall, les visiteurs ont ouvert le pointage grâce à un bel effort individuel de Tabla. Le jeune homme de 18 ans s’est emparé du ballon, il s’est défait d’un couvreur avant de s’amener près de la surface de réparation. Son tir du pied droit a roulé tout juste à la droite du gardien Travis Worra, qui n’a pu le repousser de la main.

Le D.C. United a augmenté le rythme lors des minutes suivantes, mais il s’est buté à Bush et à sa défensive. À la 21e minute, Ian Harkes a décoché un bon tir en provenance de l’orée de la surface, mais Laurent Ciman a tendu le pied gauche pour mettre fin à la menace.

L’Impact a repris l’ascendant avant la fin de la première demie. Les visiteurs ont bourdonné et Worra a de nouveau dû se signaler, notamment à la suite d’un tir de Dominic Oduro. Quelques instants plus tard, Oduro a orchestré un bel échange à trois avec Ignacio Piatti et Daniel Lovitz, mais ce dernier a fait courber le ballon à la droite du poteau.

Le gardien du D.C. United a aussi réservé un bel arrêt en plongeant à sa droite contre Duvall, qui avait effectué un violent tir du pied droit, à la 38e minute.

En deuxième demie, l’équipe locale a appliqué beaucoup de pression sur la défensive montréalaise et elle a bien fait circuler le ballon, mais Acosta n’a pas réussi à concrétiser la meilleure occasion de marquer de sa troupe. Après s’être faufilé entre deux joueurs de l’Impact, l’Argentin a profité de l’espace qu’on lui laissait pour décocher un tir qui a toutefois atterri sur la barre transversale.

Acosta n’était pas au bout de ses peines, car à la 84e minute, son coup de pied du gauche est passé à la droite de Bush pour permettre à l’Impact de respirer un peu. Dans les arrêts de jeu, Lamar Neagle a obtenu une dernière occasion de marquer, mais son tir est passé par-dessus le filet.