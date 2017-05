MONTRÉAL — Un choc Jean Pascal – Eleider Alvarez et Adonis Stevenson défendant son titre, voilà de bonnes nouvelles pour les amateurs de boxe.

Ces derniers ont bien hâte au gala du 3 juin au Centre Bell, où l’on verra aussi la vedette montante Custio Clayton, de la Nouvelle-Écosse. Son rival n’est pas encore connu.

«Sur papier, c’est notre meilleure carte depuis Pascal contre (Lucian) Bute, a dit le promoteur Yvon Michel mercredi, en référence au combat de 2014 gagné par Pascal. Les combats s’annoncent excellents, avec une sous-carte très solide. Ça se reflète dans la vente de billets. Il n’y en a plus aux abords du ring. Il y aura aussi beaucoup de téléspectateurs. Nous avons tous les ingrédients pour un excellent spectacle.»

Selon certains échos, Clayton (11-0) serait irrité de ne pas obtenir les combats dont il a besoin pour faire une vraie percée.

Quant au boxeur d’origine russe Artur Beterbiev (11-0), il est allé devant les tribunaux pour que son contrat soit résilié, et qu’il puisse s’allier à un nouveau promoteur.

«Nous n’avons pas de problème avec Custio, dit Michel. Beterbiev estime que le contrat n’est plus valide. Nous ne sommes pas d’accord. Ce n’est rien de personnel. Au niveau personnel j’ai une bonne relation avec Artur mais vu le désaccord, quelqu’un d’autre va trancher.»

Le combat principal et celui qui va le précéder mettront en scène des mi-lourds, avec le gagnant de Pascal-Alvarez devenant aspirant obligatoire au titre du WBC de Stevenson.

Stevenson (28-1), cible de critiques pour avoir esquivé une certaine élite des 175 livres, a accepté de se mesurer à nouveau à Andrzej Fonfara (29-4), plutôt que d’affronter Alvarez. Aspirant obligatoire, ce dernier attend depuis près de deux ans la chance de remporter un championnat mondial.

Les ceintures WBA, WBO et IBF sont l’affaire de l’Américain Andre Ward, depuis sa victoire contre Sergey Kovalev en novembre. Ces deux derniers boxeurs vont se retrouver à Las Vegas le 17 juin.

Pascal-Alvarez intrigue. Athlète de 34 ans, Pascal (31-4-1), ancien monarque WBC, est confronté au plus jeune et possiblement plus affamé Alvarez (22-0), un Colombien basé à Montréal.

Pascal a remporté le titre WBC en 2009 et l’a perdu en 2011 face à Bernard Hopkins. Il a depuis eu deux combats de championnat, mais Kovalev l’a dominé à chaque fois. En octobre, il a signé un gain modeste contre Ricardo Ramello, à Trois-Rivières.

S’il battait Alvarez, il pourrait de nouveau être en position pour un combat avec une ceinture à l’enjeu.

«J’ai toujours livré une bonne bataille, a dit Pascal. J’essaie toujours de faire plaisir à la foule. J’ai l’impression d’avoir deux prises parce qu’Alvarez me connaît bien et (l’entraîneur) Marc Ramsay me connaît par coeur. Mais il faut garder en tête le côté ‘business’. On sera ennemis dans le ring mais après, on va redevenir des amis.»

Pascal est retourné aux sources. Il s’entraîne avec Stéphan Larouche, l’un de ceux qui le guidaient lors des Jeux olympiques de 1994, et les séances ont lieu au complexe sportif Claude-Robillard.

«C’est l’essence de ce que devrait être la boxe: qui va gagner?, mentionne Larouche. Même parci ceux qui connaissent bien la boxe, l’un va choisir Pascal et l’autre Alvarez.»