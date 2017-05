REGINA — Les Roughriders de la Saskatchewan ont acquis le demi de sûreté canadien Mike Edem des Lions de la Colombie-Britannique, jeudi.

Les deux équipes ont aussi échangé des choix conditionnels au repêchage de la LCF en 2018.

Edem, un joueur de six pieds, un pouce et 210 livres avait été sélectionné au premier tour, troisième au total, par les Alouettes de Montréal lors du repêchage de 2013. Il avait été échangé aux Tiger-Cats de Hamilton en octobre 2015, avant de s’entendre à titre de joueur autonome avec les Lions à l’aube de la dernière campagne.

Edem, qui est âgé de 27 ans, fut partant pour 37 des 60 matchs auxquels il a pris part en carrière. Il a effectué 91 plaqués, dont 29 plaqués sur les unités spéciales, en plus d’avoir réalisé six interceptions et cinq sacs du quart. Il avait été élu sur l’équipe d’étoiles de la section Est en 2013, en plus d’avoir été le candidat des Oiseaux au titre de recrue par excellence du circuit.