CINCINNATI — Scott Schebler a cogné un troisième circuit en trois jours et les Reds de Cincinnati ont défait les Indians de Cleveland 5-1, lundi.

Cogné en solo, son 13e circuit de la saison a porté le score à 2-0 Reds en deuxième. Le voltigeur de droite a produit six points à ses trois derniers matches.

Adam Duvall a produit un 33e point avec un simple opportun en première manche.

Scott Feldman (3-4) a retiré neuf frappeurs au bâton, incluant les cinq premiers à se présenter devant lui. En six manches, il a accordé un point et quatre coups sûrs.

Jason Kipnis a frappé la longue balle pour les Indians, qui avaient gagné leurs trois derniers matches.

Josh Tomlin (2-6) a donné cinq points et neuf coups sûrs en six manches et un tiers.

Rockies 8 Phillies 1

Nolan Arenado a frappé un 12e circuit et les Rockies du Colorado ont eu raison des Phillies de Philadelphie, 8-1.

Arenado a porté le score au compte final avec un circuit de deux points en neuvième.

Charlie Blackmon a produit trois points, incluant un double de deux points. Carlos Gonzalez et Alexi Amarista ont claqué trois coups sûrs chacun.

Jeff Hoffman (2-0) a espacé un point et trois coups sûrs en sept manches. Neuvième choix lors du repêchage de 2014, il a retiré sept frappeurs sur des prises.

Les Rockies ont une fiche de 5-2 au fil d’un séjour de 10 matches à l’étranger.

Jerad Eickhoff (0-5) a permis quatre points et neuf coups sûrs en six manches.

Les Phillies ont été limités à trois coups sûrs, incluant deux doubles d’Aaron Altherr.