WINDSOR, Ont. — Vingt-quatre heures après avoir subi une sévère dégelée aux mains des Otters d’Erie, les Sea Dogs de Saint-Jean ont servi la même médecine aux Thunderbirds de Seattle, qu’ils ont rossés 7-0 mardi soir en ronde préliminaire de la Coupe Memorial.

Avec ce gain, le joueurs de l’entraîneur Danny Flynn ont mérité un premier gain en trois matchs, et se sont assurés de participer à la demi-finale du tournoi, vendredi.

Ils affronteront soit les Otters, soit les Spitfires de Windsor, le club-hôte. Les deux formations de la Ligue junior de l’Ontario, qui présentent des fiches identiques de 2-0, mettront fin au volet préliminaire mercredi.

Pour les Thunderbirds, ce troisième revers en autant de sorties fait qu’ils sont éliminés.

Cette victoire des Sea Dogs est le résultat d’une explosion de six buts au deuxième vingt, dont cinq marqués en trois minutes neuf secondes en deuxième moitié de période.

Les Sea Dogs menaient 1-0 grâce à un but de Joe Veleno à 1:14 de la période médiane quand Chase Stewart a doublé l’avance des siens à 14:04. Mathieu Joseph l’a imité 15 secondes plus tard et Spencer Smallman à porté le score 4-0 à 14:57.

Ces trois buts ont été inscrits à l’aide de seulement cinq tirs.

Après une brève accalmie, Cole Reginato a fait vibrer les cordages à 16:29 avant que Bokondji Imama ne mette fin à ce feu d’artifice à 17:13.

Les Sea Dogs ont inscrit quatre de leurs buts contre le gardien Carl Stankowski. Rylan Toth a donné les trois autres, dont le deuxième de Veleno, tôt en troisième période.

Le gardien Callum Booth a inscrit le blanchissage en repoussant les 31 tirs des Thunderbirds.

Les Sea Dogs ont dirigé 28 tirs vers le filet adverse, dont la moitié en deuxième période.