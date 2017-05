CALGARY — Patinage de vitesse Canada (PVC) a trouvé le successeur de l’entraîneuse Xiuli Wang, qui a récemment démissionné. Et son visage est familier.

Marcel Lacroix est de retour au sein de l’équipe canadienne de patinage de vitesse longue piste à titre d’entraîneur, a indiqué PVC par voie de communiqué mercredi après-midi.

Après avoir mené des patineurs en courte et longue piste à six médailles olympiques à Nagano en 1998, Turin en 2006 et Vancouver en 2010, dont l’or en poursuite masculine, Lacroix reviendra à un poste d’entraîneur au sein de l’équipe canadienne sur longue piste jusqu’à la conclusion des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018.

Lacroix, qui occupe le poste de directeur associé au sport à l’Anneau olympique de Calgary depuis 2011, comblera ainsi un poste d’entraîneur laissé vacant par le départ de Wang, qui s’est jointe à l’équipe nationale sur longue piste de son pays d’origine, la Chine.

Lacroix, qui a été intronisé au Temple de la renommée du Comité olympique canadien en 2014, travaillera essentiellement avec les athlètes du programme national et de l’Anneau olympique qui participent à de longue et moyenne distances, tout en mettant l’accent sur l’épreuve de la poursuite en équipe féminine.