Le boxeur David Whittom reposait dans un coma artificiel à l’hôpital Saint John Regional lundi après avoir été opéré d’urgence afin de traiter une hémorragie au cerveau découlant d’un violent K.-O..

Le vétéran âgé de 38 ans repose dans un état stable, a précisé son entraîneur François Duguay.

Whittom (12-24-1), qui est originaire de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, mais qui habite Québec, s’est fait passer le K.-O. au 10e round du combat pour le titre canadien des lourds légers contre Gary Kopas (8-11-2), de Saskatoon, samedi soir à Fredericton.

Il s’est relevé du tapis et semblait bien aller alors qu’il quittait l’amphithéâtre en compagnie de sa copine et de sa mère, a ajouté Duguay. Mais sa copine a appelé peu de temps après, alors qu’ils arrivaient à l’hôtel, et a dit que Whittom souffrait de violents maux de tête, qu’il suait abondamment et qu’il avait des nausées. Il a été transporté à l’hôpital de Fredericton avant d’être transféré vers Saint-Jean, où on a posé un diagnostic de blessure au cerveau.

L’intervention chirurgicale a été réalisée tôt dimanche matin. Duguay a mentionné que les médecins avaient déterminé que son état de santé progressait et qu’il était apte à se soumettre à un test d’imagerie par résonance magnétique.

Whittom, jadis un boxeur super-moyen prometteur qui a affronté des aspirants aux titres majeurs tels qu’Adrian Diaconu, Eleider Alvarez, et l’éventuel champion de la WBC Adonis Stevenson, a perdu 19 de ses 21 derniers combats. Il livrait son premier combat en 14 mois.