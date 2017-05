PITTSBURGH — Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a réaffirmé lundi que la ligue n’allait pas effectuer de pause dans son calendrier afin de participer aux Jeux olympiques de 2018.

S’adressant aux journalistes avant le premier affrontement de la finale de la coupe Stanley, Bettman a dit que la position de la LNH de rater les Jeux Pyeongchang n’avait pas changé.

«Nous ne sommes pas contre les Olympiques. Nous sommes contre l’interruption de notre saison», a soutenu Bettman.

Bettman avait indiqué en avril que la LNH ne prendrait pas part aux Jeux olympiques, mais les officiels du Comité international olympique et de la Fédération internationale de hockey sur glace avaient l’espoir de lui faire changer son fusil d’épaule.

Les joueurs de la LNH ont participé à tous les Jeux olympiques d’hiver depuis ceux de Nagano, en 1998.

Par ailleurs, la LNH a aussi annoncé que le Lightning de Tampa Bay accueillerait le match des étoiles en 2018.

Les activités entourant cet événement auront lieu les 27 et 28 juin, au Amalie Arena, et elles seront couronnées par le tournoi trois contre trois impliquant des équipes représentant les quatre sections du circuit: Pacifique, Centrale, Atlantique et Métropolitaine.

Ce format a vu le jour lors du match des étoiles en 2016, à Nashville, et il a été à nouveau utilisé pour celui qui s’est déroulé à Los Angeles, l’année dernière.

«Nous avons hâte d’apporter ces célébrations dans la région de Tampa Bay, a affirmé Bettman, par voie de communiqué. Outre les activités sur la patinoire, nous en planifions plusieurs à l’extérieur. Nous savons que Jeff Vinik, le Lightning et le Amalie Arena seront d’excellents hôtes pour accueillir toute la famille de la LNH.»