Le Circuit Pro Tour a signé une entente avec le Club de golf Les Quatre Domaines de Mirabel pour la présentation d’une compétition internationale de 72 trous. Cette entente pluriannuelle de trois ans s’amorcera dès 2017.

L’Omnium Placement Mackenzie, présenté par Jaguar Laval, qui réunira un contingent de 156 joueurs, est doté d’une bourse de 175 000$, dont 31 500$ iront au champion. À l’issue du tournoi qui se tiendra du 17 au 23 juillet prochains, les trois meilleurs joueurs au classement de l’Ordre de mérite obtiendront un laissez-passer pour l’Omnium canadien RBC, un tournoi au calendrier du PGA TOUR.



Circuit Canada Pro Tour, une entité dans le giron du golf professionnel au Canada, organise annuellement plus d’une vingtaine de tournois nationaux et internationaux au Québec et en Ontario. Circuit Canada Pro Tour et son président, Jean Trudeau, assureront le déroulement du tournoi.

«Circuit Canada Pro Tour est fière de s’associer à Jaguar Laval, un partenaire de grande importance, dans le cadre de cet événement international majeur à se tenir dans la région de Montréal, a déclaré Jean Trudeau. Nous avons hâte de collaborer avec tous nos partenaires pour faire de cet événement un succès retentissant. Nous nous réjouissons que les amateurs de golf du Québec puissent y admirer les prouesses des futures étoiles du PGA TOUR.»

L’Omnium Placements Mackenzie est le premier événement du Circuit Mackenzie Tour à se tenir au Québec depuis son lancement en 2013.

Circuit Canada Pro Tour

Circuit Canada Pro Tour a été fondée en 2015. Jean Trudeau, président de Circuit Canada Pro Tour, œuvre depuis 35 ans dans la gestion d’événements reliés au sport professionnel. En 2010, M. Trudeau a fait renaître la Coupe Canada après une absence de 44 ans sur l’échiquier du golf. En 2014, c’est le prestigieux Omnium du Québec qu’il a fait revivre après une absence de 20 ans. Il s’agit du deuxième plus ancien tournoi au Canada après l’Omnium canadien, dont la première édition a été disputée en 1904.

En 2015 et 2016, il s’est attaqué au marché de Toronto et à la mise en place de différents tournois nationaux et internationaux.

À peine quelques mois après le lancement officiel de l’entreprise, des organismes sportifs internationaux, tels que PGA Tour Canada, Golf Canada, Alps Tour Golf (Europe) et Great Lakes Tour ont signé des alliances stratégiques avec ce nouveau joueur sur la scène du golf professionnel au Canada.