MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a accordé un contrat d’une saison, à un volet, à l’attaquant Andreas Martinsen lundi.

Âgé de 26 ans, l’ailier gauche d’origine norvégienne évoluait avec l’Avalanche du Colorado avant d’être échangé au Canadien, le 1er mars dernier, en retour de Sven Andrighetto.

La direction de l’équipe n’a pas dévoilé les détails financiers de l’entente mais selon diverses sources d’information, Martinsen encaissera un salaire de 675 000$.

En 64 matchs dans la LNH la saison dernière avec l’Avalanche et le Canadien, Martinsen a obtenu sept points, dont trois buts.

Avec le Tricolore, il a pris part à neuf rencontres du calendrier régulier et deux autres des séries éliminatoires sans récolter un seul point.

En carrière, le joueur de six pieds trois pouces et 220 livres, qui n’a jamais été repêché, a inscrit sept buts et 11 mentions d’aide en 119 parties avec l’Avalanche et le Tricolore.