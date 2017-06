ERIN, Wis. — Davis Love IV et Ryan Palmer font partie d’un groupe de six joueurs ayant reçu leur laissez-passer en prévision de l’Omnium de golf des États-Unis, qui s’amorcera ce jeudi à Erin Hills, au Wisconsin.

Davis Love IV, qui se fait connaître sous le sobriquet de «Dru», est le fils de Davis Love III, ancien vainqueur du Championnat de la PGA et qui compte 23 participations en carrière à l’Omnium des États-Unis.

L’Association de golf des États-Unis (USGA) réserve six places pour les golfeurs s’étant hissés parmi les 60 premiers au classement tel que publié lundi.

Le groupe inclut aussi les Américains Michael Putnam et Tyler Light, le Sud-Coréen Meen Whee Kim et le Français Grégory Bourdy.

Deux Canadiens participeront au tournoi, soit Adam Hadwin, de Moose Jaw en Saskatchewan, et Corey Conners, de Listowel, en Ontario.

Hadwin en sera à sa troisième présence à l’Omnium des États-Unis et compte une victoire en carrière sur le circuit de la PGA, inscrite en mars dernier au Championnat Valspar. Conners participera à la compétition pour la première fois.

Le Mexicain Roberto Diaz pourrait également s’ajouter au groupe de participants si le vétéran Phil Mickelson se retire pour assister à la collation des grades de sa fille Amanda, en Californie.

Mickelson ne s’est toujours pas retiré et garde espoir de participer au tournoi, même s’il reconnaît que c’est peu probable. La cérémonie est prévue jeudi à midi, heure du Wisconsin, et l’heure de départ de la première ronde de Mickelson est fixée à 14 h 20.

Il faut un peu plus de trois heures pour compléter le vol entre San Diego et le Wisconsin, et Mickelson aurait donc besoin d’un important délai causé par le mauvais temps pour prendre le départ à l’heure prévue.

Les prévisions météorologiques font état d’orages pendant la majeure partie de la semaine à Erin Hills, mais la journée de jeudi est supposée être la plus belle.