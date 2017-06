RIMOUSKI, Qc — La valeur n’attend pas le nombre des années et Pierre-Alexandre Bédard l’a prouvé en remportant les grands honneurs du Tournoi des Maîtres Valeurs mobilières Desjardins – équipe René Gagnon, disputé sur le parcours du Bic.

Avec un cumulatif de 137, sept coups sous la normale, le golfeur de Cap-Rouge, 22 ans, est assurément devenu le plus jeune à remporter un tournoi de Circuit Canada Pro Tour.

Son pointage lui a permis de devancer Marc-Étienne Bussières (Longchamp) à 139, le meneur à l’issue de la première ronde, et Jean-Philip Cornellier (Knowlton), à 140. Carl Pelletier (Manoir Richelieu) et Max Gilbert (St-Georges) ont suivi à 141.

«Je n’ai pas encore eu le temps de savourer la victoire, a mentionné Bédard en point de presse. C’est une première victoire pour moi chez les professionnels et c’est un gros poids de moins sur mes épaules. J’attends cette victoire depuis longtemps.»

Bédard a accédé aux rangs professionnels en août 2016, juste avant la Coupe Canada à Victoriaville. Il a complété ses derniers papiers quelques heures seulement avant le début de ce tournoi.

Le joueur de Chibougamau avait une pensée bien spéciale pour sa parenté.

«C’est la première fois que je joue à Bic mais ce qui est particulier, c’est que mes grands-parents sont originaires du Bas-du-Fleuve, a dit Bédard. Je remercie mes parents qui m’ont toujours accompagné et encouragé dans ma carrière. Ils m’ont transporté très souvent afin que je puisse jouer plein de tournois. Mon père Daniel agit comme mon cadet régulièrement et sa présence m’aide beaucoup et me calme.»

C’est d’ailleurs le paternel, gérant du club de golf de Chibougamau qui l’a initié à ce sport. Plutôt que d’envoyer le jeune Pierre-Alexandre à la garderie, papa Daniel l’amenait au terrain de golf.

«Je frappais avec des bâtons en plastique. J’ai fait mon premier tournoi à l’âge de sept ans.»

Deuxième, Bussières aurait mieux aimé être sur le vert du neuvième trou pour recevoir le chèque du gagnant.

«Ce n’est pas exactement l’entrevue que je souhaitais, j’aurais préféré être avec vous pour parler de la victoire. Contrairement à la première ronde où mes roulés trouvaient régulièrement le fond des coupes, c’est tout le contraire qui s’est produit lors de la ronde finale.»

Bussières a résisté à la poussée de Bédard jusqu’au 15e trou alors que les deux se retrouvaient à six coups sous la normale.

«Au 15e, une normale trois, j’ai raté le vert à mon coup de départ, puis j’ai pris deux coups pour mettre ma balle sur le vert et deux roulés pour un boguey double. C’est là que le match s’est joué pour moi.»

Keven Fortin-Simard (Golf Lac St-Jean) a ramené un cumulatif de 143 pour remporter la division professionnels en titre et gestionnaires à égalité avec Dave Lévesque, chacun récoltant 850 $.

«Il y a encore du golf en moi, a dit le premier. Il s’agit juste de le dépoussiérer un peu.»

Max Gilbert a profité d’une semaine de pause au circuit Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada pour disputer le Tournoi des Maîtres Valeurs mobilières Desjardins – équipe René Gagnon présenté par Sunice en collaboration avec Fibrobec et la Ville de Rimouski.

Les amateurs pourront le revoir sur les allées du club Les Quatre Domaines, du 17 au 23 juillet, à l’Omnium Placements Mackenzie présenté par Jaguar Laval.

Au Classement Sunice de la division provinciale, Dave Lévesque est toujours au premier rang avec 411,50 points, suivi de Jean-Philip Cornellier 346, Marc-Étienne Bussières 338, Jérôme Blais 335 et Éric Laporte 326,75.

Le prochain événement de Circuit Canada Pro Tour, un tournoi de la division nationale, se tiendra à Hawkesbury, du 27 au 29 juin, avec la tenue de l’Invitation Desjardins présentée par Fibrobec.