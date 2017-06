OTTAWA — Le Rouge et Noir d’Ottawa et les Stampeders de Calgary ont fait match nul 31-31, vendredi soir, lors de la première partie de la saison des deux formations.

Le quart du Rouge et Noir Trevor Harris a réussi 33 de ses 45 passes et il a amassé 300 verges par la voie des airs. Harris a lancé trois passes de touché et il a été intercepté une fois. Le vétéran des Stampeders Bo Levi Mitchell a quant à lui complété 31 de ses 48 passes pour des gains de 376 verges et deux touchés.

À égalité 28-28 en prolongation, les Stampeders ont eu l’occasion de se sauver avec la victoire, mais ils ont raté un placement. En deuxième prolongation, Rene Paredes a réussi un placement de 14 verges, mais Brett Maher a répliqué sur une distance de 37 verges pour forcer les deux équipes à se contenter d’une partie nulle.

Le Rouge et Noir avait vaincu les Stampeders 39-33 en prolongation lors de la dernière coupe Grey, en novembre 2016.

Tirant de l’arrière 28-14, les Stampeders ont trouvé le moyen de revenir dans la rencontre. Alors qu’il ne restait que six minutes à jouer, Mitchell a rejoint Lemar Durant sur 24 verges pour un touché.

Les visiteurs ont également tiré avantage d’une décision controversée quand Kamar Jorden a semblé échapper le ballon. Le Rouge et Noir a demandé une reprise vidéo, mais la décision n’a pas été infirmée. Les Stampeders ont créé l’égalité quatre jeux plus tard, quand Jerome Messam a franchi la ligne des buts sur une course de trois verges.

Les deux équipes étaient à égalité 11-11 au début de la deuxième demie et elles se sont échangées des placements. Maher en a réussi un de 27 verges tandis que Paredes l’a imité, sur une distance de 20 verges.

Harris a par la suite donné un coussin de 14 points au Rouge et Noir en envoyant une passe de touché de 11 verges à Juron Criner et une autre de 32 verges à Josh Stangby.