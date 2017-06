TAMPA, Fla. — Le Lightning de Tampa Bay a accordé une prolongation de contrat de deux saisons d’une valeur totale de 2M$ US à l’attaquant Yanni Gourde.

L’équipe a annoncé la nouvelle lundi. Il s’agit d’un contrat à un volet. Gourde aurait pu devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet.

Âgé de 25 ans, Gourde a disputé 20 matchs avec le Lightning la saison dernière, accumulant six buts et deux aides. L’attaquant petit format a inscrit son premier but en carrière dans la LNH le 11 mars face aux Panthers de la Floride.

Natif de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Gourde a inscrit 22 buts et 26 aides en 56 matchs avec le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey. Il a ajouté neuf buts et 18 aides en 22 rencontres en séries éliminatoires, aidant le Crunch à atteindre la finale de la Coupe Calder.

Après une prolifique carrière avec les Tigres de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gourde a finalement signé un contrat avec le Lightning le 9 mars 2014.