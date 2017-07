RALEIGH, N.C. — Les Hurricanes de la Caroline ont fait l’acquisition de l’attaquant Marcus Kruger des Golden Knights de Vegas mardi en retour d’un choix de cinquième ronde en 2018.

Kruger n’aura donc fait que passer à Las Vegas, lui que les Blackhawks de Chicago avaient cédé à la nouvelle formation de la LNH en retour de considérations futures, dimanche.

Âgé de 27 ans et originaire de Stockholm en Suède, Kruger a inscrit cinq buts et 12 mentions d’aide, avec un ratio défensif de plus-7, en 70 matchs avec les Blackhawks en 2016-2017.

Choix de cinquième ronde des Blackhawks — 149e au total — en 2009, Kruger totalise 105 points, dont 33 buts, en 398 matchs en carrière.

En séries éliminatoires, il a ajouté six buts et dix mentions d’aide en 87 rencontres et a remporté deux fois la coupe Stanley, en 2013 et en 2015.

Il a aussi contribué à la conquête de la médaille d’or par la Suède lors du Championnat mondial de 2017, grâce à une victoire de 2-1 contre le Canada en finale.

«Nous étions déterminés à ajouter des joueurs d’expérience dotés d’un passé victorieux et Marcus représente une autre addition qui correspond à ces critères, a déclaré le directeur général des Hurricanes, Ron Francis, dans un communiqué.

«Il excelle dans les deux sens de la patinoire et a connu du succès dans la LNH et sur la scène internationale.»