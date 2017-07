BROSSARD, Qc — Le vice-président exécutif et directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a annoncé la nomination de Francis Bouillon au poste d’entraîneur du développement des joueurs.

Il succède ainsi à Rob Ramage, qui accède au poste de directeur du développement des joueurs.

Martin Lapointe passe de ses fonctions actuelles de directeur du développement des joueurs à celui de directeur du personnel des joueurs.

Pour sa part, Vincent Riendeau, qui occupait le poste de directeur général adjoint du club-école des Canadiens dans la Ligue américaine, devient directeur du développement des gardiens de but de l’organisation, et agira également comme recruteur professionnel.

Par ailleurs, la direction du Canadien a précisé que Trevor Timmins devient adjoint au directeur-général, une fonction qu’occupait Larry Carrière jusqu’à ce qu’il soit nommé directeur général du Rocket de Laval la semaine dernière.

Cette nomination ne change toutefois rien aux tâches que remplit Timmins actuellement, notamment en ce qui a trait au recrutement amateur.

Pour Bouillon, il s’agit d’une sorte de retour au bercail, lui qui a effectué trois séjours différents avec le Canadien à titre de joueur.

Bouillon a d’abord évolué avec le Tricolore en 1999 et 2002 avant de prendre la direction des Predators de Nashville en vue de la saison 2002-2003. Mais il n’a disputé que quatre matchs avec les Predators, et il a complété la saison à Montréal, où il y est demeuré jusqu’à la fin de 2009.

Après un autre séjour à Nashville, celui-là pendant trois saisons, il a effectué un dernier tour de piste avec le Canadien en 2013 et 2014.

En 14 saisons complètes dans la LNH, Bouillon a disputé 776 matchs et inscrit 149 points, dont 32 buts, accumulé 536 minutes de punition et affiché un ratio défensif de moins-27. Avec le Canadien, il a récolté 24 buts et 117 points en 581 rencontres, avec 424 minutes de punition et un ratio défensif de moins-24.