NEW YORK — Les Rangers de New York ont annoncé mercredi l’octroi d’un contrat d’une saison au joueur de centre David Desharnais.

Le directeur général Jeff Gorton a confirmé la nouvelle, révélée mardi par le journaliste newyorkais Larry Brooks.

Les Rangers n’ont pas dévoilé les détails financiers de l’entente mais selon diverses sources, Desharnais encaissera 1 million $.

Âgé de 30 ans, Desharnais en sera à sa troisième équipe dans la Ligue nationale de hockey. En huit saisons, Desharnais a pris part à 453 matchs et amassé 254 points, dont 81 buts, tout en affichant un ratio défensif de plus-35.

L’attaquant de Laurier-Station a passé la majeure partie de sa carrière dans la LNH avec le Canadien de Montréal, récoltant 79 buts et 250 points en 435 matchs. Il s’était joint au Canadien à titre de joueur autonome le 5 novembre 2008.

Le 28 février 2017, le Canadien l’échangeait aux Oilers d’Edmonton en retour du défenseur Brandon Davidson.

Avant la transaction, Desharnais avait obtenu quatre buts et six aides en 31 matchs. Avec les Oilers , il a inscrit deux buts et deux mentions d’aide en 18 rencontres.

Il a ajouté quatre points en 13 matchs éliminatoires, dont un but marqué en prolongation lors du cinquième match de la série de premier tour contre les Sharks de San Jose, le 20 avril.

Avant 2016-2017, Desharnais avait connu cinq campagnes consécutives avec au moins dix buts. Il a aussi enregistré au moins 40 points lors de trois saisons différentes, dont une de 60 points, incluant 16 buts, en 81 matchs en 2011-2012.