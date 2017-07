OTTAWA — Andre De Grasse a signé un chrono de 10,13 secondes et a facilement remporté sa demi-finale au 100 mètres, vendredi, dans le cadre des Championnats canadiens d’athlétisme.

Le triple médaillé des Jeux olympiques de Rio, l’été dernier, a jeté un regard autour de lui avant de franchir la ligne d’arrivée sur une piste encore mouillée en raison du passage d’un orage un peu plus tôt dans la journée.

Âgé de 22 ans et natif de Markham, en Ontario, De Grasse a affirmé qu’il souhaitait courir sous les 10 secondes en finale, plus tard vendredi, à Ottawa. Le record canadien de 9,84 secondes est partagé par Donovan Bailey et Bruny Surin.

Gavin Smellie, de Brampton, en Ontario, a remporté la première demi-finale en 10,20, tandis qu’Akeem Haynes, de Calgary, s’est imposé en 10,27 lors de l’autre demi-finale.

Le Torontois Aaron Brown a été disqualifié en raison d’un faux départ, mais il a tout de même couru en espérant ensuite gagner un appel.

Le meilleur temps en carrière de De Grasse est de 9,91 secondes, ce qui lui a permis de gagner le bronze aux Jeux de Rio. Son meilleur temps officiel cette saison est de 10,01. Il a signé un chrono de 9,69 à Stockholm, mais c’était avec un puissant vent favorable et le temps n’a donc pas été enregistré dans les annales.

De Grasse participera aussi au 200 mètres au cours des championnats nationaux, qui servent à déterminer la composition de l’équipe canadienne qui participera aux mondiaux, le mois prochain à Londres.