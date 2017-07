REGINA — Kevin Glenn a lancé deux passes de touché et a couru pour en ajouter deux de plus et les Roughriders de la Saskatchewan ont battu les Tiger-Cats d’Hamilton 37-20 pour signer leur premier gain de la saison, samedi soir.

Après deux défaites à Montréal et à Winnipeg en ouverture de saison, les Riders affichent un dossier de 1-2. Les Tiger-Cats (0-2) ont encaissé une seconde défaite.

La troupe de Chris Jones profitera d’une semaine de repos, tandis que les Tiger-Cats affronteront les Lions de la Colombie-Britannique la semaine prochaine.

Glenn a usé de la course pour traverser six verges et inscrire le premier touché de la rencontre, tard au premier quart. Après que les deux équipes eurent échangé quelques placements, Glenn a repéré Bakari Grant pour un majeur de 14 verges qui a permis aux Riders de prendre les devants 19-10 en première demie.

Les Riders ont creusé l’écart dès leur première possession au retour de la mi-temps. Le quart vétéran a lancé une passe de touché de huit verges à Duron Carter pour porter la marque à 26-10.

Zach Collaros et son unité offensive n’ont pas été aussi efficaces.

Les Tiger-Cats ont passé près de sept quarts consécutifs sans inscrire aucun touché pour démarrer la saison.

Collaros a finalement guidé son unité vers la zone des buts lorsqu’il a lancé une passe de 13 verges à Junior Collins. Un jeu qui a permis aux Tiger-Cats de réduire l’écart 27-20, alors qu’il ne restait que 95 secondes à faire au troisième quart.

Le deuxième majeur par la course inscrit par Glenn a donné une avance confortable de 37-20 aux Riders. Glenn a complété 32 de ses 43 passes pour 380 verges de gains et deux touchés.

Le receveur Naaman Roosevelt a dominé les locaux en captant 10 ballons sur 167 verges.

Collaros a complété 19 passes en 34 tentatives et il a récolté 189 verges de gains et un majeur.