WINNIPEG — Le porteur de ballon Andrew Harris a inscrit deux touchés et les Blue Bombers de Winnipeg ont battu les Argonauts de Toronto 33-25, jeudi soir.

Des pénalités coûteuses et plusieurs ballons échappés ont fait mal aux Argonauts (2-2), après une première demie dominée par les unités spéciales des deux formations.

Le botteur des Argonauts Lirim Hajrullahu a réussi six placements tandis que son homologue chez les Blue Bombers (2-1), Justin Medlock, en a réussi quatre. Les deux équipes ont également obtenu un touché lors d’un retour de botté.

En première demie, les quarts Ricky Ray et Matt Nichols n’ont pas trouvé le moyen de créer beaucoup d’offensive.

Ray s’est cependant mieux tiré d’affaire pour les Argonauts, amassant 243 verges aériennes après deux quarts, mais malgré ses 97 verges par la voie des airs, c’est Nichols qui a mis la table pour le seul touché offensif des Blue Bombers, une course de quatre verges de Harris.

Ryan Lankford n’a pas mis de temps avant de faire des flammèches, inscrivant un touché de 93 verges sur le botté d’ouverture, après seulement 14 secondes de jeu.

Les Argonauts ont réduit l’écart à la suite d’un placement de 34 verges de Hajrullahu et ils ont répliqué à Lankford quand Martese Jackson a ramené un botté de dégagement sur une distance de 78 verges pour procurer une avance de 10-7 aux visiteurs.

Les Blue Bombers ont profité d’une interception de Moe Leggett pour ramener les deux formations à la case départ et ils ont finalement pris les devants 17-13 à la suite d’une séquence offensive de sept jeux et de 75 verges.

L’indiscipline des Argonauts leur aura notamment coûté cher au deuxième quart, quand Jackson a effectué un retour de botté de 74 verges, mais qu’une pénalité pour bloc illégal est venue annuler le jeu. Les hommes de Marc Trestman ont dû se contenter de quelques placements de Hajrullahu et ils sont rentrés au vestiaire avec une avance de 22-20 à la demie.

Le botteur des Argonauts a ajouté à l’avance des siens à 7:04 du troisième quart, grâce à son sixième placement du match.

Harris a cependant franchi la zone de but sur une distance de deux verges environ cinq minutes plus tard et les Blue Bombers ont pris les devants 27-25 avant de ne plus regarder derrière. Medlock a ajouté deux placements pour sceller l’issue de la rencontre.