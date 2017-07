BUDAPEST, Hongrie — La nageuse synchronisée Jacqueline Simoneau a signé de belles performances en ouverture des Mondiaux de la FINA, accédant à la finale du solo technique, qui sera présentée samedi.

En ronde préliminaire, la Montréalaise de 20 ans a présenté sa routine au son de la musique du film The Red Violin, obtenant un score de 89,2331 et terminant cinquième.

Simoneau était très satisfaite de son rendement.

«Pas seulement moi, mais mon entraîneure également (Johana Vasquez). Elle s’est vraiment assurée de me donner les meilleures conditions possibles pour assurer mon succès pendant ma préparation.»

Svetlana Kolesnichenko de la Russie est première, l’Espagnole Ona Carbonell est seconde et Yukiko Inui, du Japon, est troisième.

Simoneau n’est que 1,33 point derrière Anna Voloshyna de l’Ukraine, quatrième.

La finale mettra en scène le top 12.

Plus tard vendredi, Simoneau et Claudia Holzner, de Calgary, ont fini septièmes à l’épreuve préliminaire en duo technique, méritant une place pour la finale de dimanche.

Les Russes Svetlana Kolesnichenko et Alexandra Patskevich sont premières, suivies des jumelles chinoises Jiang Tingting et Jiang Wenwen et du duo ukrainien d’Anna Voloshyna et Yelyzaveta Yakhno.

«Je pense que nous avons de quoi être fières, nous ne sommes ensemble que depuis très peu de temps, a dit Holzner, 23 ans. C’est seulement notre deuxième compétition internationale ensemble, alors c’est assurément un bon départ.»