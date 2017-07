MIRABEL, Qc — Les golfeurs québécois tirent bien leur épingle du jeu à l’Omnium Placements Mackenzie, malgré les perturbations causées par le mauvais temps au club de golf Les Quatre Domaines.

Avant que Dame Nature vienne jouer les trouble-fête pour une deuxième journée consécutive, le champion amateur canadien Hugo Bernard a remis une carte de 65 (moins-5) pour souffler dans le cou des Américains Damian Telles et Hank Lebioda, auteurs de premières rondes de 64.

Seulement une trentaine de golfeurs avaient entrepris leur deuxième ronde lorsque le jeu a été interrompu pendant près de quatre heures par un orage en milieu d’après-midi, avant de reprendre pour quelques heures en début de soirée.

Les compétiteurs retourneront sur le parcours à partir de 7h30, samedi. À la conclusion de la deuxième ronde, les 60 premiers au classement auront accès aux rondes finales de ce tournoi du Circuit Mackenzie PGA Tour Canada.

Vincent Blanchette (Pinegrove) occupe provisoirement le 22e rang après une première ronde de 67. Trois autres golfeurs québécois affichent des pointages sous la normale. Sonny Michaud (La Tempête) et Beon Yeong Lee (Montréal) ont joué 68, un coup de moins que Raoul Ménard (L’Ange-Gardien).

Bernard partage le troisième rang du classement provisoire avec cinq autres golfeurs, dont l’Ontarien Daniel Kim, champion du Challenge Desjardins en début de saison du Circuit Canada Pro Tour.

Bernard, qui en est à sa première expérience au Circuit Mackenzie PGA Tour Canada, a connu deux séquences de trois oiselets consécutifs aux 6e, 7e et 8e et aux 14e, 15e et 16e trous. Son unique faux-pas a été un boguey au 12e trou.