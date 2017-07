OTTAWA — Shawn Homan a été nommé chef du sport au sein de Patinage de vitesse Canada.

La fédération a annoncé la nouvelle jeudi, par le biais d’un communiqué.

Holman sera la personne responsable au sein de Patinage de vitesse Canada pour le développement de ce sport au pays et il sera aussi appelé à assurer le leadership du programme de haute performance.

Plus précisément, les responsabilités de Holman comprendront les programmes de haute performance du patinage de vitesse sur courte et longue piste après les Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang, les programmes de développement nationaux pour les entraîneurs, les officiels et les athlètes et l’organisation d’événements internationaux.

Les antécédents de Holman en patinage de vitesse vont de son vécu d’athlète jusqu’à son travail effectué en tant qu’entraîneur des équipes nationales. Holman a aussi plus d’une décennie d’expérience dans différents rôles de leadership dans le domaine du sport avec l’Anneau olympique de l’Université de Calgary, l’Association de patinage de vitesse de Calgary et Patinage de vitesse Canada.

Outre son vécu dans le monde du sport, Holman a une dizaine d’années d’expérience à titre de gestionnaire dans le monde des affaires, ainsi que dans le secteur privé dans les domaines des communications, de l’efficacité organisationnelle et de la gestion du changement.

Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 21 août 2017.