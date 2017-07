SAINT-GEORGES, Qc — Marc-Étienne Bussières a remis une carte de 66 (moins-4) et il s’est emparé de la première place de l’Omnium du Québec Canam, vendredi, au terme de la deuxième ronde.

Bussières montre un pointage cumulatif de moins-9.

«C’était une bonne journée, a commenté Bussières. J’ai réussi un oiselet dès le premier trou et ça m’a mis en confiance. Les conditions étaient plus difficiles aujourd’hui à cause du vent. Il changeait souvent de direction et il fallait s’ajuster constamment. De plus, les allées étant plus fermes qu’hier et la balle roulait beaucoup plus loin.»

Les golfeurs ont éprouvé plus de difficultés que la veille et les conditions de jeu ont compliqué la tâche de plusieurs d’entre eux. Seulement 13 joueurs ont réussi une ronde sous la normale.

Comeneur avec Raoul Ménard à l’issue de la première ronde, l’Ontarien Derek Gillespie n’a pu faire mieux qu’une ronde de 72 pour glisser au sixième rang, à moins-6.

Vaita Guillaume, originaire de Tahiti, et Pierre-Alexandre Bédard (67) occupent la deuxième position, à un coup du meneur. Marc Bourgeois et Lukas Kim ont conclu leur ronde en inscrivant un 66 à leur carte.

Bédard, qui joue devant ses parents et ses amis, prône la patience en vue des rondes du week-end.

«Comme je l’ai dit hier, mon but c’est de me maintenir dans le groupe des meneurs et c’est là que je suis. On ne gagne pas un tournoi après deux jours, a-t-il insisté. Aujourd’hui, le vent était difficile à juger. Je n’ai pas connu un bon début de ronde, mais je n’ai commis qu’un seul boguey. Je suis très satisfait de mon jeu.»

La troisième ronde de l’Omnium du Québec Canam commencera à 8h12, sur le tertre de départ du premier trou.