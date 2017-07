MONTRÉAL — Le champion en titre de la Formule électrique (FE) s’est retroussé les manches après avoir connu un début de journée difficile et est parvenu à limiter les dégâts, même s’il a perdu le premier rang au championnat des pilotes avec une seule course à négocier.

Sebastian Buemi, qui a terminé quatrième samedi, s’est retrouvé dans cette position précaire après avoir effectué une fausse manoeuvre en matinée.

Alors qu’il restait cinq minutes à la deuxième séance d’essais libres, Buemi a accroché l’intérieur de la chicane au virage no 13 avant d’aller écraser sa Renault e.Dams directement dans le muret de sécurité de l’autre côté, dans le virage no 14.

Il s’en est sorti indemne, mais sa voiture a subi de lourds dégâts — la suspension avant s’est complètement désintégrée, tout comme son museau. En conséquence, la séance d’essais a été stoppée afin de dégager la voiture et de restaurer les barrières de sécurité.

Une course contre la montre s’est alors engagée chez Renault e.Dams afin de remettre la voiture en état en prévision de la course, tenue cinq heures plus tard. À défaut de quoi, il s’exposait à perdre beaucoup de terrain sur l’éventuel vainqueur de la première course du week-end au ePrix de Montréal, Lucas di Grassi.

Les mécaniciens — et même le copropriétaire de l’équipe française Jean-Paul Driot — ont donc mis la main à la pâte afin qu’il puisse participer à la course, et ils sont finalement parvenus à lui offrir une deuxième monture digne de ce nom, avec moins de 10 minutes à faire avant le départ.

Avant d’embarquer dans sa voiture, Buemi a tenu à saluer chacun de ses mécaniciens pour leur travail acharné durant tout l’après-midi.

«Ils ont fait un travail incroyable, a-t-il reconnu. La voiture était prête à quelques minutes de la limite, donc moi je suis super heureux d’avoir pu faire ça et d’avoir pu inscrire des points.»

L’ex-pilote de l’équipe de Formule 1 Toro Rosso, qui avait gagné six des huit courses auxquelles il avait pris part depuis le début de la campagne — il s’est absenté des deux courses à New York il y a deux semaines —, accuse maintenant six points de retard sur di Grassi.

«Ç’a été une catastrophe de faire cet accident, a-t-il reconnu. C’était de ma faute, donc je m’en voudrai pendant longtemps. À la fin, il faut reconnaître que ça n’a pas été une bonne journée.»

Puisque le vainqueur d’une course reçoit 25 points, contre 18 pour le détenteur de la deuxième place, cela signifie que celui qui obtiendra le meilleur résultat en course dimanche sera sacré champion de la FE — le détenteur de la troisième place au classement des pilotes, Sam Bird, étant trop loin, à 61 points de Buemi. En conséquence, l’obtention de la position de tête en qualifications dimanche risque d’être cruciale.

«C’est sûr que l’objectif demain (dimanche) sera d’obtenir la pole, et ensuite de gagner la course, a abondé Buemi. Il n’y a pas d’autre solution.»