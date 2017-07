TORONTO — Steve Pearce a cogné un grand chelem en neuvième manche pour permettre aux Blue Jays de Toronto d’effectuer une remontée spectaculaire et de défaire les Angels de Los Angeles 11-10, dimanche.

Les Blue Jays ont ainsi évité le balayage, une journée après que les Angels eurent réussi à combler un important déficit en neuvième pour l’emporter.

C’était la deuxième fois cette semaine que Pearce procurait la victoire aux siens en frappant un grand chelem en tant que dernier frappeur du match. Il avait permis aux Jays de l’emporter de la même façon jeudi face aux Athletics d’Oakland, lors d’une manche supplémentaire.

«Je me sentais bien. Je n’ai pas encore eu la chance de le réaliser totalement», a révélé Pearce lorsqu’on lui a demandé si le grand chelem frappé mardi dernier lui avait donné de la confiance supplémentaire.

«Tu ne vois jamais ces coups-là arriver lorsque tu tires de l’arrière par plusieurs points, a expliqué le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Pearce qui frappe un grand chelem pour l’emporter, c’est vraiment quelque chose de rare au baseball.»

Les Jays tiraient de l’arrière 10-4 en amorçant la dernière manche. Kevin Pillar a entamé la remontée en claquant un circuit de deux points et Rob Refsnyder a frappé un double pour chasser le releveur des Angels Brooks Pounders. Ezequiel Carrera et Russell Martin ont par la suite frappé des simples face à Bud Norris pour réduire l’écart 10-7. Justin Smoak a été retiré sur un roulant et Kendrys Morales a obtenu un but sur balles pour mettre la table pour la frappe héroïque de Pearce.

«Les deux premiers lancers ont été très mauvais et ça m’a permis de m’enligner sur le suivant», a révélé Pearce.

Matt Dermody (1-0) a récolté la victoire du côté de la formation torontoise (49-56) après avoir lancé trois manches en relève sans accorder de point mérité.

Albert Pujols a claqué deux longues balles pour les Angels (51-55), qui semblaient être en plein contrôle jusqu’en neuvième.

Cesar Valdez était le partant chez les Blue Jays, mais il était clair qu’il n’allait pas offrir une performance aussi relevée que celle de mardi face aux A’s, quand il avait signé une première victoire en sept ans.

Après que Mike Trout eut frappé un simple en première, Pujols a envoyé le huitième lancer de la rencontre dans les gradins du champ gauche pour donner les devants 2-0 aux Angels.

Carrera a répliqué en fin de manche avec un circuit, mais les locaux ont connu beaucoup de difficulté en troisième. Kaleb Cowart a amorcé la manche en frappant un triple, l’ancien des Jays Yunel Escobar a suivi avec un double, Trout a obtenu un but sur balles et Pujols a cogné un simple pour donner les devants 4-1 aux Angels.

Avec des coureurs à chaque extrémité et aucun retrait, Kole Calhoun a claqué un roulant en direction de Refsnyder, dont le relais a été imprécis, pour remplir les sentiers. Andrelton Simmons a ensuite frappé un double au champ gauche pour ajouter deux points et chasser Valdez du monticule. Ben Revere a ajouté un simple d’un point face au releveur Aaron Loup, procurant une nette avance de 7-1 aux Angels.

Les Jays ont donné la réplique rapidement. En troisième, des simples de Carrera, Martin et Smoak, un ballon-sacrifice de Morales et un roulant de Miguel Montero ont réduit l’écart à 7-4.

Les Angels ont poursuivi la soirée en ajoutant trois points en cinquième, sixième et neuvième.

«C’était une journée folle, a affirmé Gibbons. Tu ne t’y attends pas.»

Avant la rencontre, les Blue Jays ont annoncé que le vétéran Troy Tulowitzki souffrait d’une blessure au ligament de la cheville droite et qu’il aurait besoin de plus amples évaluations médicales.