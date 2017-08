MONTRÉAL — Les Canadiens Vasek Pospisil et Peter Polansky ont tous deux été victimes d’un tirage malheureux à la Coupe Rogers, puisque les deux hommes, qui ont obtenu un laissez-passer des organisateurs, devront en découdre dès le premier tour.

C’est ce qu’ils ont appris en fin d’après-midi, alors que le tirage au sort a été effectué au stade Uniprix.

Le vainqueur de ce duel ne sera pas au bout de ses peines, puisqu’ils devra se frotter dès le deuxième tour au Suisse Roger Federer, tête de série no 2.

Denis Shapovalov, autre détenteur d’un laissez-passer, a eu plus de veine, alors qu’il affrontera un joueur issu des qualifications. En haut de tableau, il pourrait se retrouver face à l’Espagnol et favori Rafael Nadal en ronde des 16, ou encore, face à Milos Raonic, tête de série no 6, en quarts de finale.

Raonic, qui amorcera son tournoi au deuxième tour, affrontera le vainqueur du duel opposant le Russe Daniil Medvedev au Français Adrian Mannarino.

Brayden Schnur, l’autre Canadien invité des organisateurs, fera face au Français Richard Gasquet, 29e raquette au monde, au premier tour.

Les autres joueurs détenant des laissez-passer pour le premier tour sont l’Autrichien Dominic Thiem (tête de série no 3), l’Allemand Alexander Zverev (no 4), le Japonais Kei Nishikori (no 5), le Bulgare Grigor Dimitrov (no 7), ainsi que le Français Jo-Wilfried Tsonga (no 8). Ce dernier était présent au tirage au sort.

Le populaire Gaël Monfils, de l’Hexagone, va affronter l’Américain Steve Johnson en première ronde.

Du côté féminin à Toronto, parmi les duels notables en lever de rideau, notons François Abanda contre Lucie Safarova, ainsi qu’Eugenie Bouchard face à une qualifiée.

Si elle écartait cette qualifiée, Bouchard, 73e au monde, serait confrontée au deuxième tour à l’Allemande Angelique Kerber, troisième joueuse mondiale.

La favorite est la Tchèque Karolina Pliskova, finaliste à Flushing Meadows l’an dernier. Elle pourrait se mesurer à Kerber en demi-finale.

Une autre demi-finale potentielle mettrait en scène Simona Halep et Garbine Muguruza.