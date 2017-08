BALTIMORE — Justin Upton a changé l’allure du match avec un grand chelem en huitième, vendredi, propulsant les Tigers de Detroit vers un gain de 5-2 face aux Orioles de Baltimore.

Les Tigers ont mérité un quatrième gain de suite, un sixième à leurs sept derniers matches.

Upton a produit huit points à ses quatre derniers matches. James McCann et Jose Iglesias ont cogné des simples, puis Jim Adduci a obtenu un but sur balles avant le 20e circuit d’Upton, aux dépens de Mychal Givens (7-1).

Upton en est à trois grands chelems cette saison, pour un total de sept en carrière. McCann a frappé en lieu sûr à ses 14 derniers matches.

Justin Verlander (7-7) a retiré 10 frappeurs au bâton en sept manches, accordant deux points et six coups sûrs. Il affiche un dossier de 8-1 au Camden Yards.

Alex Wilson a lancé en huitième, puis Bruce Rondon a signé un premier sauvetage cette saison.

Tim Beckham et Manny Machado ont frappé des circuits en solo en deuxième et en troisième, après une longue balle d’Adduci en première.

Yankees 2 Indians 7

Edwin Encarnacion a produit deux points et les Indians de Cleveland ont infligé un quatrième revers de suite aux Yankees, battant New York 7-2.

Encarnacion a cogné un ballon sacrifice et un double opportun.

Michael Brantley a frappé deux simples et croisé le marbre deux fois. Il a marqué son deuxième point en cinquième, où les visiteurs ont commis deux mauvais lancers.

Trevor Bauer (10-8) a donné un point et sept coups en sept manches, retirant sept frappeurs au bâton.

Todd Frazier a cogné un circuit en solo pour les Yankees.

Jaime Garcia (1-1) a permis six points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et deux tiers.

Brewers 2 Rays 0

Brandon Woodruff a accordé sept coups sûrs en six manches et un tiers à ses débuts dans les Ligues majeures, Orlando Arcia l’a appuyé avec un circuit et en marquant les deux seuls points du match et les Brewers de Milwaukee ont défait les Rays de Tampa Bay 2-0.

Arcia a frappé trois coups sûrs, dont un triple aux dépens de Jake Faria en troisième manche et son 10e circuit de la saison en huitième. Eric Thames lui a permis de croiser le marbre à l’aide d’un simple en troisième.

Woodruff (1-0) devait effectuer son premier départ dans les Majeures le 13 juin dernier face aux Cardinals de St. Louis, mais les plans de l’équipe avaient changé puisqu’il s’était blessé à une cuisse.

Âgé de 24 ans, Woodruff a accordé deux buts sur balles et a retiré six frappeurs sur des prises. Corey Knebel a réussi trois retraits sur des prises en neuvième et a enregistré un 21e sauvetage en 26 occasions cette saison.

Du côté des Rays, Faria (5-2) a accordé un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Il a réussi neuf retraits sur des prises.

White Sox 2 Red Sox 3 (11 manches)

Mitch Moreland a frappé un circuit en solo en 11e et les Red Sox de Boston ont inscrit une quatrième victoire de suite, infligeant un revers de 3-2 aux White Sox de Chicago.

Moreland a claqué son 14e circuit de la saison aux dépens d’Aaron Bummer (0-2).

Moreland avait fait son entrée dans le match une manche plus tôt, au premier coussin.

Eduardo Nunez des Red Sox avait créé l’impasse en sixième, cognant un circuit en solo face à Carlos Rodon.

Nicky Delmonico a fourni un double de deux points pour les White Sox, battus à leurs quatre derniers matches.

Heath Hembree (2-3) a lancé en début de 11e.