BRATISLAVA, Slovaquie — Barrett Hayton a inscrit deux buts et une aide, Olivier Rodrigue a fait face à seulement 10 tirs et le Canada a conclu la phase préliminaire de la Coupe Ivan-Hlinka en signant une victoire de 6-1 contre la Slovaquie, mercredi.

Joe Veleno et Anderson MacDonald ont amassé un but et une aide chacun. Calen Anderson et Gabriel Fortier ont aussi touché la cible pour le Canada et Rodrigue a repoussé neuf lancers.

Oliver Turan a été l’unique buteur de la Slovaquie. Michal Vojvoda a effectué 19 arrêts.

Le Canada a profité de quatre de ses sept occasions en avantage numérique, tandis que la Slovaquie a été 1-en-6.

Les représentants de l’unifolié ont remporté 20 des 25 éditions de ce tournoi estival destiné aux moins de 18 ans.