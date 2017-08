MONTRÉAL — Si Denis Shapovalov a créé un engouement au Québec et au Canada par son jeu et sa personnalité, il a ouvert les yeux d’au moins un citoyen du sud de la frontière: l’analyste américain Patrick McEnroe.

Présent à Montréal avec l’équipe du réseau ESPN, le frère cadet de John aime ce qu’il voit du jeune canadien, tombeur de Rafael Nadal, jeudi à la Coupe Rogers, au point de le croire capable de connaître une belle carrière professionnelle.

«Il a beaucoup d’outils. Il est dynamique, athlétique, il possède un remarquable coup droit, un excellent service, un bon coup du revers, il se déplace bien. Sur le plan talent, il a tout ce que vous recherchez. Et ce qu’on a vu hier, c’est qu’il a beaucoup de cran.

«Hier, il affrontait ‘Rafa’, qui connaît une année fantastique. D’accord, ‘Rafa’ n’était pas à son meilleur, mais il a quand même assez bien joué. Et Denis est resté avec lui pendant un match serré après avoir perdu la première manche. J’ai vraiment été impressionné de la façon qu’il a géré toute cette situation», a déclaré McEnroe, rencontré sur la galerie de presse du Stade Uniprix entre les deux programmes de la journée.

McEnroe admet qu’il était intrigué par le match de vendredi entre Shapovalov et le Français Adrian Mannarino.

«Ça devrait être un bon test parce que Mannarino est un joueur rusé. Il est un vétéran, intelligent et il ne se battra pas lui-même. Denis devra bien jouer pour le battre. Et je suis intéressé de voir comment il va se comporter sur le plan émotif après ce qui a certainement été la plus grande journée de sa carrière au tennis.

«La foule devrait l’aider de nouveau et il semble avoir une bonne équipe autour de lui. Aussi, il m’apparaît passionné par le tennis et il donne l’impression d’aimer jouer sur les grandes scènes. Quand vous mettez tout ça ensemble, le seul impondérable qui reste, c’est l’éthique de travail. S’il consacre toutes les heures nécessaires pour demeurer au sommet et en forme, je m’attends à ce qu’il devienne un joueur de très haut calibre.»