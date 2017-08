TORONTO — Jameson Taillon a limité les Blue Jays à deux points en six manches et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Blue Jays de Toronto 4-2, vendredi.

Taillon (7-5) a permis quatre simples et deux coups de plus d’un but, retirant sept frappeurs au bâton et donnant un seul but sur balles.

«Sa balle cassante et son changement de vitesse fonctionnaient très bien, a dit le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Il a été très bon.»

Trois releveurs ont blanchi les Torontois par la suite dont Felipe Rivero, qui a signé un 12e sauvetage.

Les visiteurs ont prévalu avec seulement quatre coups sûrs, dont deux de Josh Harrison. Il a notamment fourni un simple d’un point.

Jose Bautista a claqué un circuit et Kevin Pillar a fourni un ballon sacrifice pour les Jays, qui ont alterné victoire et défaite à leurs huit dernières rencontres.

Marcus Stroman (10-6) a donné quatre points et quatre coups sûrs en huit manches. Il a permis un but sur balles et a disposé de quatre frappeurs au bâton.

Le receveur Russell Martin a quitté en deuxième manche, victime d’une élongation à l’oblique du côté gauche. Il subira samedi un test d’imagerie par résonance magnétique.

Les Jays ont pris les devants en deuxième, Pillar poussant Justin Smoak au marbre avec un ballon au champ centre.

Les Pirates ont toutefois marqué quatre points en troisième, où Harrison a placé les siens aux commandes avec un simple opportun. Le reste des dommages est venu d’un double d’Andrew McCutchen et d’un ballon sacrifice de Josh Bell.

Bautista a riposté en fin de manche, cognant son 20e circuit de la saison. Il atteignait ce plateau pour une huitième année de suite. Dans l’histoire des Jays, il n’est devancé à ce niveau que par Carlos Delgado, qui a frappé 25 circuits ou plus lors de neuf campagnes d’affilée.

«Je veux être plus constant au bâton, surtout quand il y a des coureurs en position de marquer, a dit Bautista. La saison a été frustrante à ce point-ci, mais je ne vais pas baisser les bras.»

Toronto a laissé filer une belle occasion en septième, où Ezequiel Carrera et Ryan Goins ont amorcé la manche avec un double et un simple. La menace a pris fin avec une chandelle de Pillar, le retrait au bâton de Rob Refsnyder et un roulant de Bautista.

Pillar a frappé un simple après deux retraits en neuvième mais peu après, les Pirates ont pu célébrer quand Refsnyder a regardé une troisième prise. Ce dernier a connu une bien mauvaise soirée avec quatre retraits au bâton et deux erreurs au deuxième but, les deux en troisième manche.

«C’était une dure soirée pour Rob, mais personne n’en est aussi contrarié que lui-même, a dit Gibbons. Ça arrive. Ce n’était vraiment pas un manque d’effort.»