MONTRÉAL — Rohan Bopanna, de l’Inde, et Ivan Dodig, de la Croatie, ont atteint la finale du double du tournoi de la Coupe Rogers samedi après-midi, grâce à une victoire de 4-6, 7-6 (8), 11-9 contre le duo formé du Sud-Africain Raven Klaasen et de l’Américain Rajeev Ram.

Au bris d’égalité de la deuxième manche, Bopanna et Dodig, septièmes têtes de série, ont dû sauver deux balles de match face au duo classé sixième, après avoir bénéficié de quatre balles de set.

En finale, dimanche, ils affronteront le tandem composé des Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, cinquièmes têtes de série, ou celui composé de l’Autrichien Oliver Marach et du Croate Mate Pavic, classés huitièmes, qui s’affronteront en début de soirée.

En demi-finale du simple, le Suisse Roger Federer, deuxième tête de série, affronte le Néerlandais Robin Haase, 52e joueur mondial sur le court central.

Il s’agit du deuxième affrontement entre les deux hommes, et le précédent remonte à septembre 2012. En matchs éliminatoires de la Coupe Davis, Federer avait pris la mesure du Néerlandais en trois manches de 6-1, 6-4, 6-4 sur terre battue, où Haase connaît généralement plus de succès que sur surface dure.

Le principal fait d’armes de Haase cette semaine aura été sa victoire en trois manches contre le Bulgare Grigor Dimitrov, septième tête de série, au troisième tour.

Si Federer l’emporte, il s’agira de sa sixième participation à une finale en 2017, en huit tournois, et de sa deuxième à Montréal à vie. En 2007, Federer s’était incliné en trois manches de 6-7 (2), 6-2, 6-7 (2) face au Serbe Novak Djokovic, en 2 h 13 minutes.

En soirée, à 20 h au plus tôt, le Stade Uniprix vibrera au rythme d’une demi-finale qui promet entre le Canadien Denis Shapovalov et l’Allemand Alexander Zverev, deux des plus beaux espoirs du tennis masculin.

Pendant que le Canadien de 18 ans attire tous les réflecteurs, Zverev, qui n’est que de deux ans son aîné, a livré deux duels de qualité contre l’Australien Nick Kyrgios et le Sud-Africain Kevin Anderson, après une dure bataille de 2 h 44 contre le Français Richard Gasquet.

Lors de cet affrontement de deuxième tour, Zverev avait sauvé trois balles de match en troisième manche, dont une à la suite d’un merveilleux échange de 49 coups.

Ce sera le premier duel à vie entre Shapovalov et Zverev sur le circuit de l’ATP.

Incidemment, la direction de Tennis Canada a annoncé que l’affrontement entre Shapovalov et Zverev sera offert aux amateurs sur écran géant, près de la grande scène située sur le site du Stade Uniprix, au coût de 20$. Il en sera de même pour la grande finale, dimanche après-midi.