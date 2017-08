VICTORIAVILLE, Qc — L’Américain Ryan McCormick a signé une carte de 63 (moins-9) et a pris les commandes de la Coupe Canada, jeudi, sur les allées du club de golf Victoriaville.

Membre à plein temps du circuit asiatique, McCormick a donné le ton à un véritable festival d’aigles et d’oiselets qui a vu 79 des compétiteurs jouer la normale ou mieux.

McCormick devance par deux coups les Ontariens Michael Dart et Chris Hemmerich et le Californien Neil Bautista, auteur d’un trou d’un coup.

McCormick a remis une carte ponctuée d’un aigle et huit oiselets contre un seul boguey. Il a notamment retranché sept coups à la normale sur les six trous à normale-5. Plus tôt cette saison, McCormick a terminé deuxième à l’Omnium du Québec.

«J’ai foulé les allées du parcours pour la première fois aujourd’hui, a dit McCormick. Je m’étais quand même préparé en prenant la peine de me familiariser avec la configuration du parcours sur le site internet du club.»

Les Québécois Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge) et Beon Yeong Lee, membre du circuit Great Lakes Tour, et les Américains Bart George et Will Wittman ont ramené des cartes de 66.

Champion du Tournoi des Maîtres, plus tôt cette saison, Bédard a connu une fin de parcours canon avec une séquence de quatre oiselets consécutifs.

«Même si je n’avais retranché que deux coups à la normale après 13 trous, je suis resté calme et surtout patient, a commenté Bédard. Je savais que les derniers trous offraient plusieurs occasions d’oiselets.»

Dix golfeurs ont joué 68, dont les Québécois Marc-Étienne Bussières (Longchamp), Lucas Duperré-Vanden-Hecke (St-Raphaël), Serge Thivierge (La Vallée du Richelieu) et le golfeur amateur Jean-Michel Paré, du club hôte de Victoriaville.

L’Ontarien et champion en titre Eric Hawerchuk a remis une carte de 70 et partage le 32e rang avec 14 autres golfeurs.

Des quatre golfeuses inscrites au tournoi, l’Ontarienne Casey McNeil a présenté le plus bas pointage, 73, un coup de mieux que Maude-Aimée LeBlanc, qui renoue avec la compétition après une absence de deux mois en raison d’une blessure au dos.