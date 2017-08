EDMONTON — Les Tiger-Cats de Hamilton ont échangé l’ailier défensif étoile John Chick aux Eskimos d’Edmonton, dimanche, en retour d’un choix de deuxième ronde au repêchage de 2018.

Dans la transaction, les Eskimos ont aussi mis la main sur une sélection de cinquième tour en 2018.

Âgé de 34 ans, Chick a participé aux huit premiers matchs des Tiger-Cats cette saison. Il a réalisé 16 plaqués, deux sacs du quart et a provoqué un ballon échappé.

L’athlète de six pieds quatre pouces et 253 livres, originaire du Wyoming, a amassé 56 plaqués, 16 sacs et provoqué cinq échappés en 26 parties avec les Tiger-Cats au fil des deux dernières saisons.

Élu au sein de l’équipe d’étoiles, Chick a aussi été nommé meilleur joueur défensif des Tiger-Cats en 2016.

Issu de l’Université de l’Utah, Chick a réussi 226 plaqués, 69 sacs, une interception et provoqué 15 échappés en huit saisons avec les Roughriders de la Saskatchewan (2007-2009, 2013-2015) et les Tiger-Cats (2016-2017).

Chick, qui a participé à 117 matchs en carrière dans la LCF, a également oeuvré avec les Colts d’Indianapolis et les Jaguars de Jacksonville, dans la NFL avant de revenir avec les Roughriders en 2013.