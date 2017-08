EDMONTON — Les Eskimos d’Edmonton ont annoncé que les saisons du joueur de ligne offensive Jean-Simon Roy, du spécialiste des longues remises Ryan King et de l’ailier défensif Marcus Howard étaient terminées.

L’équipe a indiqué mardi que Roy et King avaient subi des déchirures ligamentaires au genou droit, tandis que Howard s’est déchiré le tendon d’Achille gauche.

La liste des blessés des Eskimos inclut déjà plus de 20 noms, dont ceux des porteurs de ballon John White et Travon Van, du receveur Adarius Bowman, du secondeur J.C. Sherritt et du botteur Sean Whyte.