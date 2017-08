TORONTO — Les Blue Bombers de Winnipeg ont retenu l’attention en août, remportant leurs quatre rencontres. Ce n’est donc pas surprenant que trois de leurs porte-couleurs aient été sélectionnés à titre de joueurs du mois dans la Ligue canadienne de football.

Ainsi, le demi offensif Andrew Harris, le quart-arrière Matt Nichols et le demi défensif Maurice Legget ont été honorés mercredi.

Harris, a notamment connu toute une performance lors de la semaine 9, à la suite de laquelle il avait été nommé joueur de la semaine. Dans la victoire de 33-25 aux dépens des Eskimos d’Edmonton, il avait réussi 11 jeux de 10 verges ou plus pour conclure la rencontre avec 105 verges au sol et 120 par la passe, devenant ainsi le premier joueur de la LCF depuis Avon Cobourne (Montréal, 2010) à obtenir plus de 100 verges par la course et par la passe en une seule rencontre.

Il est d’ailleurs en voie de connaître une saison historique. Il occupe le deuxième rang du circuit Ambrosie avec 570 verges de gains au sol en 103 courses. Il cumule également 490 verges par la passe et quatre touchés. Il pourrait devenir le premier joueur de la LCF à obtenir 1000 verges par la course et sur des réceptions en une saison.

Nichols a grandement été un facteur de succès des Bombers au mois d’août, complétant 71,6 pour cent de ses passes pour 1203 verges et six touchés, ce qui a permis aux Manitobains de prendre la deuxième place du classement de l’Association Ouest avant les rencontres du week-end de la fête du Travail.

À l’instar de Harris, Nichols a aussi été nommé joueur de la semaine 9. Il est aussi en voie de connaître sa meilleure saison en six ans dans la LCF. En quatre rencontres, il n’a subi qu’une interception et il est en voie d’obtenir une saison de 5000 verges pour la première fois de sa carrière.

Finalement, le jeu défensif de Leggett a permis aux siens de connaître un mois d’août parfait. Au cours de ces quatre matchs, il a récolté 19 plaqués, trois sacs, provoqué trois échappés en plus d’en recouvrer un autre.

Leggett a été constant au cours de ce mois, amassant au moins trois plaqués par match.

Bien qu’il ait raté deux rencontres dues à une blessure en début de saison, Leggett détient 32 plaqués défensifs (incluant trois sacs du quart), trois échappés provoqués (il mène la LCF à égalité au premier rang avec deux autres joueurs) et une interception en 2017.

L’Américain a fait partie des joueurs de la semaine 7.