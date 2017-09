TORONTO — Le demi offensif des Argonauts de Toronto James Wilder fils, le secondeur des Stampeders de Calgary Alex Singleton, ainsi que le receveur du Rouge et Noir d’Ottawa Diontae Spencer ont été nommés joueurs de la 13e semaine d’activités dans la Ligue canadienne de football.

Wilder a marqué son premier touché dans la LCF en plus d’établir des sommets personnels pour les verges au sol et sur réceptions dans la victoire des Argos 34-26 aux dépens des Eskimos d’Edmonton. Il a porté le ballon 11 fois pour 190 verges — dont uen cours ede 76 verges, la plus longue dans le circuit Ambrosie cette saison — en plus de capter sept passes pour 67 verges.

Ses 190 verges au sol contre Edmonton représentent le quatrième plus important total de verges par la course en une seule rencontre de l’histoire des Argos.

Singleton a de son côté réussi 11 plaqués dans le gain de 27-13 des siens contre les Lions de la Colombie-Britannique, la 16e victoire consécutive des Stamps au McMahon Stadium.

Le secondeur a également obtenu son troisième sac de la saison en plus de presser Jonathon Jennings en deux occasions.

C’est la quatrième fois cette saison que Singleton obtient au moins 10 plaqués dans une rencontre et il est devenu le premier joueur de l’histoire de la LCF à réussir 10 plaqués ou plus lors de trois matchs consécutifs. Singleton compte 91 plaqués cette saison, ce qui lui permet d’occuper la tête de la ligue en compagnie du secondeur des Lions Solomon Elimimian.

C’est la deuxième fois en 2017 que Singleton est nommé joueur de la semaine. Il avait reçu cet honneur lors de la semaine 11.

Spencer a quant à lui amassé 222 verges combinées, dont 113 sur un retour de placement raté pour un touché, dans le triomphe de 29-11 inscrit face aux Alouettes de Montréal.

Le retour de 113 verges pour un majeur de Spencer est survenu à la suite d’un placement raté de 54 verges de Boris Bede, accentuant l’avance d’Ottawa à 17-3. Il a aussi amassé 21 verges sur des retours de botté d’envoi et 34 verges sur des retours de dégagement. En attaque, il a capté six passes pour 52 verges.

Spencer avait également été honoré lors des semaines 2 et 10 du calendrier.

Finalement, le demi défensif Maurice Leggett des Blue Bombers de Winnipeg a été élu choix des partisans pour la semaine 12.