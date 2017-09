TORONTO — Salvador Perez a cogné un circuit de deux points lors d’une deuxième manche de huit points des Royals de Kansas City, qui ont écrasé les Blue Jays de Toronto 15-5, mercredi soir, au Rogers Centre.

Whit Merrifield et Mike Moustakas ont ajouté une longue balle en solo et les Royals ont inscrit quatre points en sixième manche. Le partant Jakob Junis a concédé trois coups sûrs en six manches et un tiers pour aider les Royals à mettre fin à une séquence de trois revers.

Merrifield et Moustakas ont placé trois balles en lieu sûr pour les visiteurs.

«Ils se sont mis à frapper et ils n’ont pas raté», a observé le gérant des Blue Jays, John Gibbons.

Les Royals (74-77) s’accrochent à de minces espoirs de participer aux séries dans l’Américaine. Ils ont amorcé la soirée avec quatre matchs de retard derrière les Twins du Minnesota pour le deuxième et dernier rang donnant accès à la partie éliminatoire.

Melky Cabrera a fait marquer Lorenzo Cain grâce à un sacrifice en première manche avant de voir les Royals exploser en deuxième. Leurs cinq premiers frappeurs se sont rendus sur les sentiers et Alcides Escobar et Eric Hosmer ont produit deux points chacun.

Merrifield a ajouté un simple d’un point tandis qu’Alex Gordon a volé le troisième coussin avant de croiser la plaque à la suite d’une erreur de Russell Martin. Luis Santos a remplacé le partant des Blue Jays Brett Anderson alors qu’il n’y avait qu’un retrait.

Perez a accueilli Santos en claquant une 26e longue balle cette saison et Moustakas a réussi un double avant que le releveur des Blue Jays réussisse à obtenir les deux derniers retraits de la manche.

Anderson (3-4) a accordé huit points, sept coups sûrs et deux buts sur balles.

«C’était une de ces soirées, a simplement dit Anderson. Évidemment, tu veux te battre et t’en sortir pour donner une chance à ton équipe de gagner. Rien n’a semblé fonctionner.»

En sixième manche, Merrifield a frappé son 18e circuit de la campagne, aux dépens de Carlos Ramirez. Il s’agissait du premier point permis par Ramirez en 47 manches et deux tiers dans les rangs mineurs et les Majeures cette saison.

Moustakas a établi un record d’équipe la manche suivante en cognant un 37e circuit cette saison. Il a devancé Steve Balboni, qui avait établi l’ancienne marque en 1985.

«C’était très spécial d’être capable de frapper ce circuit et de pouvoir le partager avec tous mes coéquipiers, ceux avec qui j’ai passé beaucoup de temps lors des 10 dernières années, a affirmé Moustakas. C’est un sentiment incroyable et c’est un moment que je vais me rappeler pour le restant de mes jours.»

Les Blue Jays (71-81) ont réduit l’écart grâce à quatre points en septième manche. Teoscar Hernandez a claqué un double de deux points tandis que Raffy Lopez et Ryan Goins ont produit un point grâce à un sacrifice.

Junis (8-2) a alloué deux points et deux buts sur balles dans la victoire.

Les Royals ont terminé leur travail de démolition en croisant le marbre à deux reprises en huitième manche. Lopez a répliqué en neuvième manche avec sa quatrième longue balle de la saison.